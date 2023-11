Immortals of Aveum: Neue Demo verfügbar

Electronic Arts und die Ascendant Studios weisen darauf hin, dass eine neue Demo von "Immortals of Aveum" für alle Plattformen verfügbar ist. Wer den Fantasy-Shooter also einmal ausführlich anspielen wollte, hat jetzt die goldene Gelegenheit dazu.

Der spielbare Appetithappen bietet uns demnach die ersten drei Kapitel von "Immortals of Aveum". Es ist unklar, ob wir den erzielten Fortschritt dann auch die Vollversion übernehmen können.

"Immortals of Aveum" ist ein Singleplayer-Shooter aus der Ego-Perspektive, der ein packendes Kampagnenerlebnis bietet. Der Titel ist in einem frischen Fantasy-Universum angesiedelt, das von Magie erfüllt und von Konflikten gezeichnet ist und sich am Rande der Vergessenheit befindet.

"Immortals of Aveum" erschien am 22. August für PS5, Xbox Series X und den PC.