Immortals of Aveum: Hohe Herstellungskosten

Ein Ex-Entwickler der Ascendant Studios hat jeztt ausgeplaudert, wie hoch die Herstellungskosten von "Immortals of Aveum" vermeintlich waren. Besagte Zahl war wahrlich nicht von schlechten Eltern.

Demnach hat "Immortals of Aveum" diesbezüglich über 125 Millionen Dollar gekostet. Rund 85 Millionen Dollar davon sind in die Entwicklung selbst eingeflossen und mehr als 40 Millionen Dollar sind für Marketing und Vertrieb verwendet worden. Allgemein wird "Immortals of Aveum" als finanzieller Flop angesehen, da die Herstellungskosten nicht wieder eingespielt werden konnten.

"Immortals of Aveum" ist ein Singleplayer-Shooter aus der Ego-Perspektive, der ein packendes Kampagnenerlebnis bietet. Der Titel ist in einem frischen Fantasy-Universum angesiedelt, das von Magie erfüllt und von Konflikten gezeichnet ist und sich am Rande der Vergessenheit befindet.

"Immortals of Aveum" erschien am 22. August 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.