Immortals of Aveum: Technik-Analyse zu den Konsolenversionen

"Immortals of Aveum" ist seit 22. August für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Kollegen von Digital Foundry haben sich jetzt die Technik der Konsolenfassungen angesehen.

So zeigt "Immortals of Aveum" selbstverständlich auch auf PS5 und Xbox Series X die Macht der Unreal Engine 5. Allerdings ist dabei an manchen Stellen auch zu erkennen, dass darunter manchmal die Bildqualität leidet.

"Immortals of Aveum" ist ein Singleplayer-Shooter aus der Ego-Perspektive, der ein packendes Kampagnenerlebnis bietet. Der Titel ist in einem frischen Fantasy-Universum angesiedelt, das von Magie erfüllt und von Konflikten gezeichnet ist und sich am Rande der Vergessenheit befindet.