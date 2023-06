Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R: Nächster DLC-Kämpfer terminiert

Nach einem Teaser in der vergangenen Woche hat Bandai Namco den nächsten DLC-Kämpfer für "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" terminiert. Über einen neuen Trailer freuen wir uns auch.

Demnach können wir uns ab 16. Juni in "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" über Alternate World Diego freuen. Zudem wurde der zweite Season Pass angekündigt, welcher Golden Wind (früher Herbst), Diamind is Unbreakable (Herbst) und JoJolion (Spätwinter) ergänzen wird.

"Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" erschien am 2. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.