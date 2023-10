Nächster DLC-Kämpfer für Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R

Bandai Namco hat den nächsten DLC-Charakter für "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" in Aussicht gestellt. Einen Teaser dazu hat man auch parat.

Hier wird verraten, dass wir uns bald auf Yuya Fungami als zusätzlichen Kämpfer in "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" freuen dürfen. Konkret terminiert ist er jedoch noch nicht, aber erfahrungsgemäss sollten wir uns nicht all zu lange gedulden müssen.

"Jojo's Bizarre Adventure" feierte sein Debüt 1987 und wurde 2012 als Anime umgesetzt. Die Serie ist vor allem für ihre charismatischen Heldinnen und Helden bekannt, die kultige Sprüche klopfen und überdrehte Moves ausführen, während sie sich gegenseitig mit Kampfsportarten und übernatürlichen Fähigkeiten verprügeln. "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" ist das bisher umfangreichste Spiel der Reihe und vereint 50 Charaktere aus jedem Handlungsstrang. Die Spieler können beliebte Kämpfe aus jeder Geschichte erleben und sehen, wie die Charaktere aus diversen Universen zum ersten Mal interagieren. Sie können etwa als Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, Tochter von Jotaro und als die erste weibliche JoJo in der Serie spielen.

"Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" erschien am 2. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.