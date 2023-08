Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R: Termin für den nächsten DLC-Charakter

Publisher Bandai Namco und Entwickler CyberConnect2 haben den nächsten DLC-Kämpfer für "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" terminiert. Dieser hört auf den Namen Leone Abbacchio und war bereits angeteasert worden.

Demnach ist besagter Leone Abbacchio ab 1. September als nächster DLC-Charakter für "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" verfügbar. Gleichzeitig wird er uns in einem neuen Trailer etwas mehr als eine Minute lang vorgestellt.

"Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" erschien am 2. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.