Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R: Nächster DLC-Charakter angeteasert

Bandai Namco hat den nächsten DLC-Kämpfer für "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" angeteasert. Hierbei handelt es sich um den ersten Neuzugang der zweiten Season.

Hier machen wir Bekanntschaft mit Leone Abbacchio. Er ist im frühen Herbst für "Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" verfügbar. Im Herbst und späten Winter folgen dann noch zwei weitere Charaktere.

"Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R" erschien am 2. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.