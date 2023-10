Lies of P: Weitere Inhalte in Arbeit

Wie wir durch eine Jobausschreibung auf der koreanischen Website von Neowiz noch einmal bestätigt bekommen, können wir uns auf DLC-Inhalte zu "Lies of P" freuen. Gesucht wird jemand, die oder der einen Plan für die beschlossenen DLC-Inhalte erstellt. Zu verdanken haben wir den Fund dem Twitter/X-Kanal 'Okami Games':

Bis auf die Bestätigung, dass Neowiz konkret an den Post-Launch-Inhalten arbeitet, erfahren wir aus der Jobausschreibung allerdings nichts Weiteres. Es sollte nicht allzu lange dauern, dass wir darüber informiert werden, was das Studio für den Souls-Like plant. Denn in einem Update vom letzten Monat wurde bereits angedeutet, dass die Arbeiten im Gange sind. In dem Entwicklerbrief hiess es nämlich:

"Darüber hinaus werden wir eine Roadmap der für Lies of P geplanten Inhalte zur Verfügung stellen, sobald diese fertig ist."

"Lies of P" ist auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar.