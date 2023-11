Lies of P bekommt einen Nachfolger

"Lies of P" wird einen Nachfolger erhalten. Diese freudige Nachricht von offizieller Seite bestätigt.

So verriet kein Geringerer als Director Ji Won Choi, dass ein Sequel zu "Lies of P" angedacht ist. Inhalte Informationen dazu gibt es natürlich noch nicht und bis zu dessen Release wird ohnehin ein Weilchen vergehen. Die Nachricht selbst ist allerdings eine feine Sache, oder?

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.