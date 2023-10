Lies of P: Publisher meldet 1 Million verkaufte Exemplare

Publisher Neowiz gibt bekannt, dass "Lies of P" seit dem Verkaufsstart vor einem Monat eine Million Mal verkauft wurde. Damit ist das Soulslike ein voller Erfolg für den koreanischen Spieleentwickler Round8Studio.

Seungchul Kim, Co-CEO von Neowiz, begrüsste das Erreichen dieser wichtigen Verkaufsmarke: "Dieser unglaubliche Meilenstein für Lies of P beweist das Potenzial koreanischer Konsolenspiele auf der Weltbühne", so Seungchul Kim. "Das Projekt Lies of P war eine grosse Herausforderung für Neowiz und Round8 Studio und wir sind sehr stolz auf das, was wir mit diesem Titel erreicht haben."

Die guten Verkaufszahlen dürften endgültig für eine Fortsetzung von Lies of P sorgen. Erst kürzlich tauchten Stellenausschreibungen für einen DLC zu Lies of P auf und Jiwon Choi, Director des Spiels, deutete bereits an, dass zukünftige Inhalte geplant sind und bald angekündigt werden.

Lies of P interpretiert das klassische Pinocchio-Märchen neu und schickt Spielende in eine brutale Soulslike-Welt im Bloodborne-Stil. Das knackige Action-RPG wurde am 18. September 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. In unserem Test schrammte Lies of P knapp an einer Neunziger-Wertung vorbei und überzeugte mit düsterer Atmosphäre, spassigem Crafting-System und Wiederspielwert.