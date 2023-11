Neue Inhalte für Lies of P

Nachdem es in der Vergangenheit bereits entsprechende Anzeichen gab, machte Publisher Neowiz jetzt Nägel mit Köpfen. So wurden frische Inhalte für "Lies of P" angekündigt und angeteasert.

So erwartet Spieler noch in diesem Monat ein Balance-Patch für "Lies of P". Ausserdem wurde die erste Erweiterung für das Soulslike zumindest angedeutet.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.