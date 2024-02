Wo Long: Fallen Dynasty tifft auf Lies of P

Der Valentinstag gilt seit jeher als das Fest der Liebe, doch wenn es nach "Lies of P" und "Wo Long: Fallen Dynasty" geht, wird dieses frech zum Fest der Hiebe umgedichtet. Passend zum Tag der Verliebten gibt es nämlich für Fans beider Spiele nun neue Inhalte in Form von ingame-Gegenstände für das koreanische Soulslike "Lies of P".

Freunde gepflegter Soulslike-Kost dürfen sich am 14. Februar 2024 über den Release neuer ingame-Gegenstände für "Lies of P" freuen. Hierbei handelt es sich um eine Waffe sowie Rüstungsset, die ganz im Stile des von Koei Tecmo geschaffenen Action-RPGs "Wo Long: Fallen Dynasty" gehalten sind. Neben der Azure Dragon Crescent Glaive, der Armor of the Honorable gibt es on top das Bandana of the Honorable.

Bei der Veröffentlichung in der kommenden Woche handelt es sich zudem um das zweite Gegenstandspack, wovon das erste bereits für "Wo Long: Fallen Dynasty" im September 2023 erschienen ist. Beide Inhalte werden als kostenloser Download für die Besitzer der jeweiligen Games zur Verfügung gestellt.