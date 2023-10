Lies of P: Technik-Analyse zu den Next-Gen-Fassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben eine ausführliche Technik-Analyse zu den Next-Gen-Fassungen von "Lies of P" zusammengestellt. Dabei wurde ein detaillierter Vergleich der einzelnen Modi vorgenommen.

Bezüglich der Technik kann "Lies of P" auch auf PS5 und Xbox Series X überzeugen. Vor allem mit 60 Bildern pro Sekunde ist der Titel dabei ein Genuss.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.