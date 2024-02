Infinite Wealth bricht wichtigen Rekord

In den vergangenen Jahren hatte sich SEGA dazu entschieden, die beliebte, aber teils nischige Yakuza-Serie in "Like A Dragon" umzubenennen. Mit der Namensänderung folgte zudem ein Genrewechsel, zumindest bei jenen Spielen, in denen Urgestein Kazuma Kiryu nicht die Hauptrolle übernahm. Doch während dieser zuletzt mit "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" ordentlich austeilen durfte, ist es der Nachfolger "Like a Dragon: Infinite Wealth", der nun einen wichtigen Rekord brechen konnte.

So hat SEGA vor kurzem verlauten lassen, dass das Spiel seit der Veröffentlichung vor einer Woche mehr als eine Million Einheiten verkaufen konnte. Woran genau der Erfolg festzumachen ist, kann nur gemutmasst werden. Jedoch dürfte das Aufeinandertreffen beziehungsweise die Zusammenarbeit zwischen den beiden Hauptcharakteren, Ichiban und Kiryu, Fanherzen höher schlagen lassen.

"Like a Dragon: Infinite Wealth" ist seit dem 26. Januar 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X sowie den PC im Handel erhältlich.