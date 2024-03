Like a Dragon: Infinite Wealth: Feierliches T-Shirt-Set

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben ein Feierliches T-Shirt-Set im Spiel veröffentlicht, welches von nun an kostenlos auf allen Plattformen verfügbar ist, um eine Million verkaufte Exemplare von "Like a Dragon: Infinite Wealth" innerhalb einer Woche nach der Veröffentlichung zu feiern. "Like a Dragon: Infinite Wealth" wurde am 26. Januar 2024 veröffentlicht und es ist der am schnellsten verkaufte Titel der "Like A Dragon"-Reihe (ehemals Yakuza).

Das Feierliche T-Shirt-Set beinhaltet 11 einzigartige T-Shirts, die von jedem Gruppenmitglied getragen werden können und bei der Outfit-Auswahl im Alohappy-Raum abgerufen werden können. Diese kosmetischen Gegenstände sind für Besitzer von "Like a Dragon: Infinite Wealth" kostenlos verfügbar und werden automatisch durch das Update 1.18 erworben.