Aktuelle Spielerbasis von Sea of Stars

Sabotage Studio hat sich zur momentanen Spielerbasis von "Sea of Stars" geäussert. Dabei wird klar, dass das Rollenspiel sein Publikum gefunden hat.

Demnach hat "Sea of Stars" mittlerweile eine Basis von mehr als vier Millionen Spielern. Leider erfahren wir nicht, auf welcher Plattform der Titel bevorzugt konsumiert wird.

"Sea of Stars" erzählt die Geschichte der Kinder der Sonnwende, welche ihre Kräfte vereinen, um die Magie der Finsternis zu wirken. Sie allein kann die Monster besiegen, die vom Fleshmancer, einem bösen Alchemisten, erschaffen wurden.

"Sea of Stars" erschien am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.