NPC von YouTuber aus Sea of Stars entfernt

Entwickler Sabotage Studio hat den NPC von YouTuber Jirard "The Completionist" Khalil aus "Sea of Stars" entfernt. An dessen Stelle können wir nun den NPC Bob treffen.

Hintergrund sind Anschuldigungen gegenüber Jirard "The Completionist" Khalil in Zusammenhang mit einer Wohltätigkeitsorganisation. Entsprechende Untersuchungen laufen bereits. Sabotage Studio betont aber auch, dass dies nicht wie eine Vorverurteilung wirken soll.

"Sea of Stars" erzählt die Geschichte der Kinder der Sonnwende, welche ihre Kräfte vereinen, um die Magie der Finsternis zu wirken. Sie allein kann die Monster besiegen, die vom Fleshmancer, einem bösen Alchemisten, erschaffen wurden.

"Sea of Stars" erschien am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.