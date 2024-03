Sea of Stars bekommt Koop-Modus

"Sea of Stars" ist nun schon über ein halbes Jahr lang erhältlich. Der perfekte Zeitpunkt also, um neue Features anzukündigen und die Spielerbasis zu nennen.

Konkret gibt Entwickler Sabotage Studio bekannt, dass ein Koop-Modus für "Sea of Stars" angedacht ist. Diesen können bis zu drei Spieler gleichzeitig nutzen. Ausserdem verfügt man nun über eine Basis von mehr als fünf Millionen Spielern, was ein Zuwachs zum Dezember 2023 ist, wo man noch bei vier Millionen lag. Leider erfahren wir nicht, auf welcher Plattform das Rollenspiel am populärsten ist.

"Sea of Stars" erzählt die Geschichte der Kinder der Sonnwende, welche ihre Kräfte vereinen, um die Magie der Finsternis zu wirken. Sie allein kann die Monster besiegen, die vom Fleshmancer, einem bösen Alchemisten, erschaffen wurden.

"Sea of Stars" erschien am 29. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.