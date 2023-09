Sea of Stars bekommt Erweiterungen

Entwickler Sabotage Studio hat noch einmal bestätigt, dass "Sea of Stars" Erweiterungen spendiert bekommt. Das Konzept dahinter wurde ebenfalls erklärt.

Demnach wird sich ein Teil des Teams um besagte DLCs für "Sea of Stars" kümmern. Der Rest der Entwickler widmet sich dem neuen Projekt des Studios. Zu beidem gibt es natürlich noch keine genaueren Infos. Sabotage Studio hatte jedoch seinerzeit schon im Rahmen von dessen Kickstarter-Kampagne Erweiterungen für "Sea of Stars" versprochen.

"Sea of Stars" erzählt die Geschichte der Kinder der Sonnwende, welche ihre Kräfte vereinen, um die Magie der Finsternis zu wirken. Sie allein kann die Monster besiegen, die vom Fleshmancer, einem bösen Alchemisten, erschaffen wurden.

"Sea of Stars" erschien am 29. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.