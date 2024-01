Billy Mitchell legt Rechtsstreit um Donkey-Kong-Weltrekord bei

In dem Rechtsstreit zwischen Billy Mitchell und dem Rekorde im Videospiele-Bereich festhaltenden Twin Galaxies kam es zu einer Einigung. Der Streit zog sich über mehrere Jahre, nachdem Twin Galaxies im Jahr 2018 die High-Scores von Mitchell in Pac-Man und Donkey Kong entfernt hatte. Der Vorwurf war, dass der umstrittene Gamer nicht auf offiziellen Arcade-Maschinen gespielt haben soll.

Es gibt zwar keine Details zu der Beilegung des Streits, in den letzten Wochen sind jedoch einige Hintergründe über das Gerichtsverfahren auf der Website perfectpacman.com veröffentlicht worden. Demnach argumentierte Mitchell, aufgrund der seiner Meinung nach ungerechtfertigten Vorwürfe, einen Schaden von geschätzt 900,000 US-Dollar erlitten zu haben, beispielsweise durch verpasste Chancen aufgrund der Rufschädigung, in Filmen und Videospiel-Events mitzuwirken. Auch seine Firma Rickey’s World Famous Hot Sauce machte infolge der Kontroverse Verluste. Ein Elektroingenieur namens Tanner Fokkens legte eine technische Analyse vor, die Beweise dafür enthalten soll, dass Mitchell in der Tat auf nicht-originalen Arkade-Maschinen gespielt haben soll.

Dies ist nicht der einzige Prozess, den Mitchell zu diesem Thema “ausfechtet“. So ging er auch gegen den YouTuber Karl Jobst rechtlich vor, der die Affäre in einem seiner Videos, siehe weiter unten, thematisierte.