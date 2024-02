Games Bavaria Munich e.V. wächst weiter

Der Games Bavaria Munich e.V. (GBM) als Verband der bayerischen Spielebranche hat ein neues Mitglied zu verzeichnen: Emergo Entertainment GmbH ist der aktuelle Neuzugang.

Gegründet wurde Emergo Entertainment 2019 von Carl-Philipp Hellmuth und Paul Redetzky als Start-up in Bayreuth. Beide Gründer haben einen Master-Abschluss in Computerspielwissenschaften. Zu den Spielen des Studios zählen das narrative Adventure Fireside, das von den Pausen während einer Reise handelt und in diesem Jahr erscheinen soll. Es wurde 2021 bis 2023 an der Indie Area Home of Indies bzw. der Indie Arena Booth auf der gamescom ausgestellt. Das Serious Game Green Urban Climbing wurde für das bayerische Landesamt für Wein- und Gartenbau entwickelt und sollte im Rahmen der Landesgartenschau 2020 in Ingolstadt ausgestellt werden. Gezeigt wurde es ausserdem auf der Grünen Woche in Berlin im Januar 2020.

Daneben nutzt Emergo Entertainment das Know-How aus der Spieleentwicklung aber auch für mehr als Unterhaltung: Ein weiterer Fokus des Studios liegt auf interaktiven Anwendungen. Gamifizierte Produkte entwickelt Emergo Entertainment unter anderem für die Bereiche Lernen, Vertrieb, PR und Marketing. Hier konnte sich das Unternehmen bereits ein breites Kundenportfolio aus Konzernen, Mittelständlern und Bildungseinrichtungen aufbauen, beispielsweise Bosch, die Uni Wien, das Goethe Institut Kairo und die RZB Rudolf Zimmermann GmbH.

"Da uns mit Emergo Entertainment die nachhaltige Entwicklung des Games Standorts Bayern sehr am Herzen liegt, freuen wir uns, nun im GBM Mitglied zu sein. Persönlich arbeite ich bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich daran, die Branche in Franken aufzubauen. Nicht zuletzt dank des sehr engagierten neuen Digitalministers glaube ich, dass wir unseren Standort in den nächsten Jahren mit viel Rückenwind voranbringen werden; hier wollen wir mit Emergo Entertainment mitgestalten."

Paul Redetzky, Co-Founder und CEO von Emergo Entertainment

Games Bavaria Munich e.V. wurde 2015 gegründet und zählt mittlerweile mehr als 20 Mitglieder, die längst nicht mehr alle nur aus München, sondern aus ganz Bayern kommen. Der Verband engagiert sich für bessere Rahmenbedingungen für Entwicklung und Vertrieb von Games aus Bayern, die Nachwuchsförderung und vertritt die Interessen der bayerischen Entwickler.