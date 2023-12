PS5 Remaster für originale God of War Trilogie?

Die originale "God of War" Trilogie hat bereits Remaster-Behandlungen erfahren, diese liegen jedoch eine Weile zurück. So wurden die ersten beiden Teile der Serie in aufgefrischter Form für die PlayStation 3 herausgegeben. Das für die PS3 erschienene "God of War 3" wurde für die PlayStation 4 remastered und ist somit auch auf der PlayStation 5 spielbar. Dass alle drei Teile eventuell für die PlayStation 5 entwickelt werden, ist Teil eines auf Nick Baker zurückgehendes Gerüchts.

Mitgeteilt wurde dies in der 191. Folge des XboxEra Podcasts im Gespräch mit Gaming Journalist Jeff Grubb. Baker hat bereits die eine oder andere Insider-Information der Gaming-Branche geleakt. Bei der Meldung muss jedoch klar hervorgehoben werden, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt um ein Gerücht handelt. Ob es sich bei den potenziellen Games um direkte PS3-Ports handelt, konnte Baker nicht beantworten. Er fügte hinzu, dass er nicht glaube, dass das für die PS3 erschienene "God of War: Ascension" Teil des Remaster-Paketes sein wird.