Starfield Entwickler empfiehlt Weltall-Doku

Das am 6. September an den Start gehende "Starfield" wird uns auf jede Menge Planeten verschlagen. Erkunden werden wir bewohnte und nicht bewohnte, prozedural generierte Planeten. Um sich auf diese Reise vorzubereiten, empfiehlt Pete Hines, Head of Publishing bei Bethesda, uns über Twitter ("X") eine Dokumentation:

Hines empfiehlt den Netflix-Film "Unbekannt: Die kosmische Zeitmaschine" als Vorbereitung auf die Erkundung fremder Planeten im "Weltall-Skyrim". Die Doku dreht sich um den Start des James-Webb-Weltraumteleskops und dauert ungefähr eine Stunde. In dem unten eingebundenen Trailer könnt ihr euch ein erstes Bild von der Doku machen, falls ihr sie noch nicht kennt: