Frische Details zu Starfield

Aktuell vergeht kaum ein Tag ohne neue Informationen zu "Starfield", was bei dem relativ nahen Releasetermin aber auch keine Sensation ist. Jetzt hat Bethesda höchstselbst im Rahmen einer Q&A-Session auf Discord weitere Einblicke gewährt.

So werden wir etwa auf einzelnen Planeten auch Häuser erwerben können. Ausserdem dürfen wir auf die Unterstützung von über 20 unterschiedlichen Begleitern zurückgreifen, jeder von ihnen mit seiner eigenen Geschichte. Und es gibt auch konkrete Infos zum Preloading: Dieses ist nämlich ab heute für Xbox und den PC möglich. Wer sich die volle Info-Dröhnung geben will, kann eine englische Mitschrift von Bethesdas Erklärungen an dieser Stelle nachlesen.

"Starfield" ist das erste neue Universum in über 25 Jahren von Bethesda Game Studios, den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4". In diesem Next-Gen-RPG erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf das grösste Mysterium der Menschheit.

Im Jahr 2330 ist die Menschheit jenseits unseres Sonnensystems gereist, hat neue Planeten besiedelt und erkundet die Galaxie. Sie schliessen sich der Constellation an – einer Gruppe von Entdeckern, die das Sternenmeer nach seltenen Artefakten durchkämmt – und bereisen im bislang grössten und ambitioniertesten Spiel der Bethesda Game Studios die Weiten des Weltraums.

"Starfield" erscheint am 6. September für Xbox Series X und den PC.