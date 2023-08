Starfield Leaker inhaftiert

Im Laufe dieser Woche bestand die Gelegenheit, die ersten 40 Minuten von "Starfield" vorab zu sehen. Der Leaker filmte sich selbst und gab ein Review zu dem Spiel, allerdings handelte es sich um eine gestohlene Kopie des Games von Bethesda, und zwar aus einem Lager, in dem dieser arbeitete. Nun wurde der Leaker inhaftiert und muss die Konsequenzen für sein Handeln tragen.

In seinen zahlreichen Videos und Social Media Posts gab der Leaker zu, verschiedene Waren aus dem Lager gestohlen zu haben, darunter mehrere Kopien von "Starfield". Der Warenwert wird auf zwischen 2'500 and 10'000 US-Dollar geschätzt. In den durchaus humorvollen Videos hat sich der Leaker mitunter auch bei Todd Howard entschuldigt.