Starfield mit New-Game-Plus-Modus

Aktuell vergeht kaum ein Tag ohne frische Informationen oder neues Material aus der Welt von "Starfield". Macht aber auch Sinn, denn der Release des herbeigesehnten Open-World-Rollenspiels ist ja nicht mehr weit entfernt.

Jetzt hat Bethesda offiziell bestätigt, dass "Starfield" über einen New-Game-Plus-Modus verfügen wird. Bisher ist noch unklar, was das genau bedeutet, aber das können wir ja schon sehr bald selbst herausfinden.

"Starfield" ist das erste neue Universum von Bethesda Game Studios seit über 25 Jahren. In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von "The Elder Scrolls V: Skyrim" und "Fallout 4" reisen Sie zu den Sternen. Erstellen Sie einen Charakter ganz nach Ihrer Vorstellung und erkunden Sie in beispielloser Freiheit die endlosen Weiten. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die grösste Frage der Menschheit.

"Starfield" ist ab 6. September für Xbox Series X und den PC erhältlich.