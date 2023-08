Starfield: Weitere Planeten durch Modding

"Starfield" wird zahlreiche Möglichkeiten bieten, das Game nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Die Creation Engine 2, der Nachfolger der in Games wie "Skyrim" eingesetzen Engine, bietet nämlich zahlreiche Gestaltungsoptionen. Nicht nur ist die Erstellung von Geschichten in Form von Quests möglich, auch können ganze Planeten generiert werden. Zu den über 1000 an der Zahl und zehn Prozent davon bewohnten Planeten sollten mit der Zeit also noch viele weitere durch den Fleiss der Modding-Community hinzukommen. Die Bestätigung der Möglichkeit, Planeten zu erschaffen, in einem Interview mit Pete Hines, wurde von Darrius Fears auf Twitter/X geteilt:

Es ist nur eine Frage der Zeit, dass sich Fans anderer Franchisen daran machen, beliebte Orte in "Starfield" zu erschaffen, "Mass Effect" wäre beispielsweise wegen der thematischen Nähe naheliegend. Auch "The Elder Scrolls 6" wird in der Creation Engine 2 entwickelt, weswegen die Community reichlich Zeit hat, um sich an die Modding-Werkzeuge zu gewöhnen und später auch in "Skyrims"-Nachfolger grandiose Werke zu erschaffen.