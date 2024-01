Downloadumfang von Suicide Squad: Kill the Justice League für PS5

Noch in dieser Woche können wir uns bekanntlich endlich selbst in die Welt von "Suicide Squad: Kill the Justice League" stürzen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5-Festplatte reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So verrät PlayStation Game Size, dass "Suicide Squad: Kill the Justice League" für PS5 einen Umfang von genau 45,207 GB hat. Die anderen Versionen sollten sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erscheint am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.