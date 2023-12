Rocksteady hat ein neues Entwicklertagebuch zu "Suicide Squad: Kill the Justice League" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir nämlich über 18 Minuten lang frische Einblicke in die Entwicklungsarbeiten an "Suicide Squad: Kill the Justice League" geboten. Die dafür verantwortlichen Personen kommen in diesem Rahmen ebenfalls zu Wort.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erscheint am 2. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.