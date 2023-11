Neuer Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League

Nachdem es um "Suicide Squad: Kill the Justice League" länger ruhig war, geht es jetzt offenbar Schlag auf Schlag. So hat Warner Bros. wieder einen neuen Trailer zu dem Action-Adventure veröffentlicht.

Hier wird uns Harley Quinn aus "Suicide Squad: Kill the Justice League" in ihrer ganzen Pracht gezeigt. Zudem erfahren wir, dass die Registrierungsphase für die geschlossene Alpha begonnen hat. Der Test selbst startet dann am 30. November um 16 Uhr und endet am 5. Dezember um neun Uhr.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erscheint am 2. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.