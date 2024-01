Erste Season von Suicide Squad: Kill the Justice League vorgestellt

Entwickler Rocksteady hat sich zu den Post-Launch-Plänen von "Suicide Squad: Kill the Justice League" geäussert. Dabei wird schnell klar, dass nach dem Release noch längst nicht Schluss ist.

So gibt man bekannt, dass sich die erste Season in "Suicide Squad: Kill the Justice League" um den Elseworlds Joker drehen wird. Diese beginnt irgendwann im März und sämtliche Post-Launch-Inhalte werden gratis sein.

Generell ist angedacht, dass in jeder Season ein anderer DC-Charakter im Fokus ist. Neue Missionen und Aktivitäten wird es dann ebenfalls geben. An frische Waffen und Ausrüstungsgegenstände wurde auch gedacht. Bewegte Bilder dazu bekommen wir bereits jetzt gezeigt.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erscheint am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.