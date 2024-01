Tekken World Tour 2024 kehrt zurück

Victrix by PDP schliesst sich mit Tekken zusammen, um eine Produktlinie bestehend aus acht Special-Edition-Artikeln zu Tekken 8, unter anderem dem Victrix Pro BFG Wireless Controller in einem besonderen Rage Art-Motiv, dem Tekken 8 Victrix Turnier-Rucksack und "Tekken 8"-Charaktervariationen des Victrix Pro FS Arcade Fight Stick: Jin, Kazuya, King, Law, Lili und Xiaoyu. Die Special-Edition-Produkte von Victrix by PDP x Tekken können ab Ende Januar vorbestellt werden. Alle Artikel sollen ab April 2024 in den USA und ab Mai 2024 weltweit erhältlich sein.