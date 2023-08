Einblicke ins Universum von The First Descendant

NEXON Games hat heute auf der gamescom ONL 2023 einen neuen Trailer zu "The First Descendant" enthüllt. Darin werden die Spielwelt und ihre Historie vorgestellt sowie brandneues Gameplay in der Unreal Engine 5.2 gezeigt.

Der neue Trailer zu "The First Descendant", der während der gamescom Opening Night Live 2023 präsentiert wurde, rückt den zentralen Konflikt des Spiels in den Mittelpunkt: Dieser wird zwischen den Descendants und den ausserirdischen Vulgus-Invasoren ausgefochten, die um die das Überleben der Menschheit und den Schutz des Kontinents Ingris kämpfen. Enthüllt wurde auch das mysteriöse Ironheart – ein Werkzeug, dem die Macht innewohnt, die Vulgus zu vernichten. Der Trailer stellt zudem die einzigartigen Charakterfähigkeiten vor und gibt Einblicke in die Bosskämpfe gegen die gewaltigen Colossi.

Die Crossplay Open Beta zu "The First Descendant" ist ab dem 19. September 2023 auf PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S kostenlos spielbar.