Naughty Dog zeigt einen schicken Auszeichnungstrailer zu "The Last of Us Part II Remastered". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Wie von diesem Format gewohnt, bekommen wir hier schicke In-Game-Sequenzen aus "The Last of Us Part II Remastered" gezeigt. Ausserdem können wir lobende Stimmen der Fachpresse zu dem Action-Adventure lesen.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erschien am 19. Januar exklusiv für PS5.