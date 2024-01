The Last of Us Part II Remastered: Termin für die Making-of-Doku

Angekündigt ist die Making-of-Doku zu "The Last of Us Part II Remastered" ja schon länger, aber jetzt erst hat Naughty Dog auch einen konkreten Erscheinungstermin dafür verkündet. Erfreulicherweise ist es noch in dieser Woche soweit.

Demnach wird "Grounded II" (so der Name des Werks) ab 2. Februar bei YouTube oder innerhalb des Action-Adventures verfügbar sein. Die Aufnahmen dafür starteten übrigens bereits im Jahr 2016, wurden aber während der Corona-Pandemie ausgesetzt.

Die PS5-Hardware ermöglicht in "The Last of Us Part II Remastered" eine verbesserte Grafik, inklusive 4K-Ausgabe, erhöhtem Detailgrad und mehr. Dazu kommen weitere PS5-Vorteile wie etwa kürzere Ladezeiten, haptisches Feedback des DualSense Wireless-Controllers und die Integration der adaptiven Trigger.

"The Last of Us Part II Remastered" erschien am 19. Januar exklusiv für PS5.