Tower of Fantasy: Neues Update vorgestellt

Publisher Level Infinite und Entwickler Hotta Studio haben ein neues Update für "Tower of Fantasy" in Aussicht gestellt. Einen Trailer dazu hat man auch parat.

Das kommende Update für "Tower of Fantasy" heisst demnach "Schmetterling im Abgrund". Es erscheint am 21. November für sämtliche Systeme.

In besagtem Update haben Wanderer die Gelegenheit, tiefe Teile von Sumpfstadt zu erkunden, wo heulender Wind, tosender Schnee, zwei neue Bosse und eine Fülle von Herausforderungen nur darauf warten, sie auf die Probe zu stellen. Auf ihrer Reise werden Wanderer Spuren längst vergangener Generationen aufdecken, Einblicke erhalten, wie sie sich der Dunkelheit widersetzt haben und dabei deren Geheimnisse enthüllen.

Ein brandneuer Boss, Nan Yin, erwartet Wanderer im verbotenen Bezirk. Nan Yin war einmal die Leiterin der Alabasterwächter und hat sich drei Dunkelheit-Krystamaxe zunutze gemacht, was sie mächtiger und unberechenbarer als jedes Wesen der Dunkelheit in Gebiet 9 macht. Nan Yin ist nicht der einzige Boss, vor dem Wanderer sich hüten müssen. Merbelle, eine Dunkelheit, die halb Mensch, halb Fisch ist, hat die eisigen Seen des Hendeca-Bezirks für sich veranschlagt. Ausserdem können sich Wanderer darauf einstellen, dass sich ihnen Höhlen- und Felsenflügler, Kreaturen, die einen an Fledermäuse erinnern, auf ihrer Reise in den Weg stellen werden.

Frisches Gameplay erfordert die Zusammenarbeit von Wanderern, um Ressourcen zu sammeln und die benötigten Verteidigungsanlagen zur Abwehr gegen die Dunkelheit von Sumpfstadt zu errichten. Wanderer begeben sich gegen den Boss Xingtian in den Kampf und erbeuten bei ihrem Triumph eine Fülle an Belohnungen. Teil 2 von „Sumpfstadt bei Frost“, eine neue Hauptmission, wird auch mit dem Update freigeschaltet. Um Nan Yins Pläne zu vereiteln und um die Wahrheit hinter dem Verhängnis des Hendeca-Bezirks aufzudecken, setzt Ji Yu mit ihrer Untersuchung des verbotenen Bezirks fort. Auf ihrer Suche nach dem im Schnee versteckten entscheidenden Hinweis über die Dunkelheit entfacht sie den Himmelsofen, um die Düsternis im Himmel über den Hendeca-Bezirk zu lichten.

"Tower of Fantasy" kann auf PS4, PS5, iOS, Android und dem PC gespielt werden.