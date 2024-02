Tower of Fantasy: Neue Kollaboration

Heute hat Hotta Studio bestätigt, dass die mit Spannung erwartete "Evangelion"-Kollaboration am 12. März 2024 zu "Tower of Fantasy" kommt.

Die Ankunft des 4. und 10. Engels aus dem Riss erschüttern den Frieden in Vera und eindringende Engel werden ausserhalb von Mirroria gesichtet. Doch drei Aussenseiter aus Evangelion, die humanoide Mehrzweckwaffen steuern, schliessen sich mit den Wächtern von Vera und den Vollstreckern zusammen, um den Kampf gegen diese Kreaturen aufzunehmen. Aber aufgrund der mangelnden Energieversorgung der drei Evangelion-Einheiten wurden sie in einen versiegelten Hangar in Vera verlegt, wo sie aufgeladen werden können, um sich auf die Rückkehr der Engel vorzubereiten.

Um sich besser auf die anstehende Bedrohung durch die Engel vorzubereiten, reaktiviert Mirroria auch den ursprünglichen Mech des "Tower of Fantasy". Diesen können die Spieler im Kampf gegen die unfassbare Invasion steuern. Die Spieler selbst werden diese antike Kriegsmaschine im Kampf gegen die Engel an der Seite der "Evangelion"-Einheiten steuern. Neben dem ursprünglichen Mech hat Mirroria auch eine spezialisierte Umrüstung einer Reihe von Geländefahrzeugen durchgeführt, die auch als "Soul Plugs" bekannt sind. Die Fahrzeuge sind mit leistungsstarken Anti-Schwerkraftmotoren ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, sich verschiedenen Geländern anzupassen.

Neben dem neuen KI-Diener Pen Pen, ein Gefährte, der euch folgt und im Kampf hilft, könnt ihr euch auf die beliebte Asuka Shikinami Langley aus Evangelion freuen, die gemeinsam mit exklusiven Inhalten als Simulacrum hinzugefügt wird.