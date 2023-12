Publisher Level Infinite und Entwickler Hotta Sudio haben Update 3.5 für "Tower of Fantasy" näher vorgestellt. Zudem wurde die Kollaboration mit "Evangelion" verkündet.

Diverse Charaktere aus "Evangelion", wie zum Beispiel Asuka Langley Soryu, Rei Ayanami und Shinji Ikari sowie die Evangelion Einheit-01 ergänzen die stets grösser werdende Welt von "Tower of Fantasy". Die Charaktere werden in Aida eintreffen, um mit den Wanderern den Angriffen zu trotzen und ein frisches Abenteuer zu erleben. Wanderer dürfen sich zur Feier dieser Zusammenarbeit auch auf neue exklusive Inhalte im Zusammenhang freuen, darunter zeitlich begrenzte Simulacra, Storys, Outfits und individualisierte Fahrzeuge.

Ausserdem gibt es nähere Details zur nächsten Erweiterung namens "Elektrisierende Winterklänge", welche am 21. Dezember für "Tower of Fantasy" veröffentlicht wird, verkündet. In der Hauptstory „Gebiet 9: Ausserirdischer Besucher“ nutzen die Bewohner von Gebiet 9 den Frieden, welcher auf ihre Expedition in den Hendeca-Bezirk folgt, und widmen sich der Erforschung der Dunkelform, die sie dort bargen. Neue Freunde, die Gebiet 9 erreichen, helfen dabei, das Rätsel des Omnium-Reaktors bei der unendlichen Sonnenuhr zu ergründen.

Mit Update auf 3.5 kommt auch ein brandneuer Boss ins Spiel, nämlich das dunkle Scheusal: Einsamer Minister. Er war einmal ein Schwertkämpfer, der bei den Gebietswächtern für seine Ritterlichkeit bekannt war. Er schloss sich der von Luo befehligten Expedition in den Hendeca-Bezirk an, fiel aber während dieser Expedition im Kampf und verwandelte sich in ein dunkles Scheusal mit der Fähigkeit, sich zu teleportieren. Unerwarteterweise behielt er aufgrund seiner Besessenheit und seines eisernen Willens einen Teil seines Bewusstseins, wodurch er im Vergleich zu anderen Bossen hervorsticht.

"Tower of Fantasy" kann auf PS4, PS5, iOS, Android und PC gespielt werden.