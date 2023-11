Tower of Fantasy: Neues Simulacrum

Publisher Level Infinite und Entwickler Hotta Studio haben ein weiteres Simulacrum für "Tower of Fantasy" vorgestellt. Einen Termin dafür gibt es ebenfalls.

Nan Yin aus "Tower of Fantasy" war demnach einst Aufseherin von Yuheng in Sumpfstadt und die ehemalige Lady Baihu. Als diese genoss sie Respekt bei der Bevölkerung von Gebiet 9. Doch vor zwei Jahren verschwand sie, nachdem sie sich allein in die Ruinen der schwarzen Jade gewagt hatte. Jetzt ist sie aus den Schatten heimgekehrt, diesmal aber als Gegnerin. Rücksichtslos, kaltblütig und geheimnisvoll – Nan Yin kontrolliert die Toten mit ihrer Flöte und verfügt über eine erstaunliche Intuition, welche sie zu einer der gefürchtetsten Personen in Gebiet 9 macht. Nan Yin ist ab 21. November in "Tower of Fantasy" verfügbar.

"Tower of Fantasy" kann auf PS4, PS5, iOS, Android und dem PC gespielt werden.