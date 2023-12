Tower of Fantasy erhält neuen Charakter

Heute haben Publisher Level Infinite und Entwickler Hotta Studio mit Yan Miao ihr neuestes Simulacrum angekündigt, das am 21. Dezember zu "Tower of Fantasy" dazustösst. Diese News folgt auf die aufregende Veröffentlichung der Kollaboration zwischen "Tower of Fantasy" und "Evangelion", die für 2024 geplant ist. Obwohl sie noch jung war, wurde Yan Miao zur Aufseherin der Yuheng-Abteilung erklärt. Die Abteilung stand wegen ihrer Beziehung mit der ehemaligen Aufseherin Nan Yin unter heftiger Kritik und infolgedessen war Yan Miao, als ihre Nachfolgerin, einem grossen Teil dieser Kritik ausgesetzt. Doch diese Ablehnung stärkt Yan Miao nur in ihrer Entschlossenheit, die Abteilung wieder auf Kurs zu bringen. Denn sie versteht, was für eine wichtige Rolle die Abteilung in der erfolgreichen Zukunft der Menschen spielt.

Yan Miao ist nicht das einzige Simulacrum, das im 3.5-Update zu "Tower of Fantasy" dazustösst. Brevey, die sich dem Spiel am 9. Januar in "Tower of Fantasy" anschliesst, hat als Spitzeningenieurin beträchtliche Autorität in Distrikt 9 von Hykros. Dank ihrer aussergewöhnlichen Fähigkeiten wurde sie mit der wichtigen Aufgabe betraut, Gebiet 9 zu unterstützen.

Um die winterliche Jahreszeit zu feiern und das neue Jahr einzuleiten, hat "Tower of Fantasy" eine Reihe von befristeten Events, auch als Winterfest bekannt, vorbereitet. Wanderer besuchen eine besondere Winterparty im Oasenclub, sammeln besondere Winterbelohnungen und messen sich in winterlichen Herausforderungen.