The Game Awards: Limitierte Tickets jetzt erhältlich

In etwas weniger als 30 Tagen findet in Los Angeles die "The Game Awards"-Show statt. Wer am 7. Dezember 2023 live an der Veranstaltung dabei sein möchte, hat inzwischen auch die Möglichkeit Tickets für die "The Game Awards" zu erwerben. Mit 181 us$ sind diese nicht gerade preiswert.

Die Veranstaltung, die in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum feiert, kann natürlich via Livestream verfolgt werden. Dieser startet am 7. Dezember 00:30, kurz nach Mitternacht.

Hinweis: Die Nominationen werden nächsten Montag (13. November) um 17:00 via Livestream kommuniziert. Wir sind gespannt!