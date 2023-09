Lies of P: Update veröffentlicht

Neowiz schraubt weiter an seinem "Lies of P". Jetzt ist ein neues Update für das anspruchsvolle Action-Rollenspiel verfügbar.

Besagtes Update für "Lies of P" macht den Titel insgesamt etwas leichter zugänglich, indem einige Änderungen an der Balance vorgenommen werden. Frische Features werden ebenfalls ergänzt. Wer sich diesbezüglich für alle Details interessiert, sei an die englischen Patchnotes verwiesen.

"Lies of P" bietet eine Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampfsystem und eine packende Geschichte. Begleite und erlebe Pinocchios Reise zur Menschlichkeit. Du musst andere anlügen, um menschlich zu werden. Inspiriert von der Geschichte von Pinocchio, ist "Lies of P" ein Action-Soulslike-Spiel, das in einer dunklen Belle-Epoque-Welt spielt. Die Menschheit ist verloren in einer einst schönen Stadt, die nun zu einer lebenden Hölle geworden ist.

"Lies of P" erschien am 19. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.