Nintendo sucht die besten Mario Kart 8 Deluxe-Spieler Europas

Jetzt heisst es: Motoren starten für die erste "Mario Kart 8 Deluxe European Championship"! Ab diesen Samstag, den 19. August, geht’s rund – im ersten von insgesamt drei Online-Qualifikationsturnieren.

Die 24 besten Kartfahrer Europas, acht aus jeder Vorrunde, treten Anfang Oktober in Bad Vilbel bei Frankfurt am Main im grossen Live-Finale gegeneinander an, um den europäischen Champion in "Mario Kart 8 Deluxe" zu ermitteln.

Mitmachen können alle, die eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft besitzen.

So geht’s: Ihr wählt in "Mario Kart 8 Deluxe" während der Turnierzeiten einfach die Menüpunkte "Online-Turnier", "Turnier" sowie "Mit Code suchen" und gebt den entsprechenden untenstehenden Code ein – schon geht’s an den Start. Pro Rennen erhalten alle Fahrer Punkte in Abhängigkeit ihrer Platzierung, und die acht bestplatzierten Fahrer pro Qualifikationsturnier ziehen schliesslich ins grosse Finale ein.

Samstag, 19. August

Zeit: 16:00-20:00 Uhr

Code: 0980-1145-8091

Freitag, 8. September

Zeit: 17:00-21:00 Uhr

Code: 3959-7481-4251

Sonntag, 17. September

Zeit: 15:00-19:00 Uhr

Code: 3626-8881-7707

Die Qualifikationsturniere

Die qualifizierten Spieler nehmen schliesslich am 7. und 8. Oktober an den Nintendo European Championships 2023 teil, die im Kongresszentrum VILCO in Bad Vilbel bei Frankfurt am Main stattfinden. Das zweitägige Event ist der Höhepunkt in gleich zwei europaweiten Wettbewerben: Neben dem Finalturnier in "Mario Kart 8 Deluxe" steht auch die Splatoon 3 European Championship auf dem Programm. Darin treten die zwölf besten Teams Europas in Gruppen- und K.o.-Runden gegeneinander an, um die begehrte goldene Trophäe zu gewinnen.

Das gesamte Event kann weltweit per Livestream verfolgt werden. Und wer vor Ort dabei sein möchte, um seine Favoriten persönlich anzufeuern, kann sich demnächst um kostenlose Zuschauertickets bewerben.

Einzelheiten dazu wird Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Also: Augen offenhalten!