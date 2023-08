Das PokÃ©mon GO Fest geht weiter

Dieses Wochenende, am 26. und 27. August von jeweils 10 bis 18 Uhr, kommen Millionen von Trainern aus der ganzen Welt zusammen, um beim Pokémon Global GO Fest weitere exklusive Abenteuer zu erleben!

Neben der Möglichkeit, komplett kostenfrei teilzunehmen, könnt ihr mit dem optionalen Event-Ticket für 14.99 us$ weitere zusätzliche Boni, Spezialforschungen und mehr erhalten.

Es ist eine tolle Gelegenheit, an die frische Luft zu gehen, neue Freunde zu finden und alte Freunde wiederzutreffen. Das Besondere: In Europa könnt ihr euch an neuen Orten mit Community-Botschaftern austauschen. Die ausgewählten Treffen finden in 38 Städten in 18 Ländern statt. In Deutschland und der Schweiz sind dies die folgenden:

Deutschland

Pforzheim: Schmuckmuseum Pforzheim, 10 - 18 Uhr

Schmuckmuseum Pforzheim, 10 - 18 Uhr Frankfurt am Main: Obermainanlage, 10 - 18 Uhr

Schweiz

Solothurn: Werkhofstrasse 30, 10 - 18 Uhr

Auf der Community-Karte könnt ihr nach weiteren lokalen Treffen in Europa suchen. Das Community Ambassador Program von "Pokemon GO" wurde ursprünglich im Juli 2022 ins Leben gerufen, um Communities auf der ganzen Welt bei der Veranstaltung lokaler Events zu unterstützen. Die Überarbeitung des Prozesses im Juni erleichtert euch Communitys aufzubauen und zu leiten.

Tickets für das Pokémon Global GO Fest können direkt im in-game Shop erworben werden.