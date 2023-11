Erster DLC für Remnant II

Gunfire Games hat den ersten DLC für "Remnant II" angekündigt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auhc schon.

Die erste Erweiterung für "Remnant II" hört demnach auf den Namen "The Awakened King" und ist ab 17. November erhältlich. Ein Teaser-Trailer deutet schonmal an, auf was wir uns inhaltlich freuen können.

In "Remnant II" tauchen Spieler in eine Welt ein, die eine Mischung aus Fern- und Nahkämpfen bietet. Als Wolf oder Dreier-Team meistert man Herausforderungen gegen Gegner und Bosse. Immer, wenn die Spieler einen neuen Durchlauf in "Remnant II" beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Ebenen ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente auf natürliche Weise in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

"Remnant II" erschien am 25. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.