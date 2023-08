Remnant II: Frischer Patch für PS5 & Xbox Series X erschienen

Entwickler Gunfire Games schraubt weiter an seinem "Remnant II". Jetzt ist ein neuer Patch für die Konsolenfassungen des Titels verfügbar.

Besagter Patch verbessert die Performance von "Remnant II" auf PS5 und Xbox Series X spürbar und beseitigt viele kleinere Fehler, die bisher den Spielspass trübten. Wer sich diesbezüglich für die volle Info-Dröhnung interessiert, sei hiermit an die englischen Patchnotes verwiesen.

In "Remnant II" tauchen Spieler in eine Welt ein, die eine Mischung aus Fern- und Nahkämpfen bietet. Als Wolf oder Dreier-Team meistert man Herausforderungen gegen Gegner und Bosse. Immer, wenn die Spieler einen neuen Durchlauf in "Remnant II" beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Ebenen ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente auf natürliche Weise in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

"Remnant II" erschien am 25. Juli für PS5, Xbox Series X und PC.