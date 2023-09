Remnant II: Nächster Patch am Horizont

Gunfire Games ist weiterhin nicht untätig und schraubt konsequent an seinem "Remnant II". Jetzt wurde bereits der nächste Patch dafür in Aussicht gestellt.

So gibt Principal Designer Ben Cureton bei Twitter bekannt, dass der nächste Patch für "Remnant II" schon im Laufe dieser Woche erscheint. Auffälligste Neuerung ist ein sogenannter "Potato Mode", unter dem wir uns bisher ehrlichgesagt so gar nichts vorstellen können, aber spekulieren ist ja nicht verboten. Abseits davon erwarten uns natürlich eine Menge Verbesserungen und Optimierungen.

In "Remnant II" tauchen Spieler in eine Welt ein, die eine Mischung aus Fern- und Nahkämpfen bietet. Als Wolf oder Dreier-Team meistert man Herausforderungen gegen Gegner und Bosse. Immer, wenn die Spieler einen neuen Durchlauf in "Remnant II" beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Ebenen ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente auf natürliche Weise in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

"Remnant II" erschien am 25. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.