Remnant II: Neuer Trailer

Sänger und Gitarrist Matthew Kiichi Heafy von Trivium hat einen neuen Song mit dem Titel "Wielder of the Plague" für "Remnant II" aufgenommen. Das Spiel von Entwickler Gunfire Games hat sich seit seiner Veröffentlichung am 25. Juli innerhalb von nur vier Tagen bereits über eine Million Mal verkauft.

"Videospiele und Videospielmusik sind seit meinem fünften Lebensjahr ein Teil meines Lebens. Mit Fünf habe ich mein erstes Videospiel, Super Mario Bros., durchgespielt, daraufhin spielte ich RPGs wie Final Fantasy und schliesslich Ego-Shooter wie Doom. Als ich mit elf Jahren zum ersten Mal die Musik von Doom hörte, wusste ich, dass ich eines Tages Musik wie diese für Videospiele komponieren würde. Aber ich wusste weder, dass es Metal gibt, noch, dass die Musik im Spiel Metal war. Zeitsprung ins Jahr 2023. Ich freue mich sehr, fühle mich geehrt und bin wahnsinnig dankbar, dass man mich gebeten hat, Musik für Remnant II zu komponieren, um das Spiel zu promoten. Ich kann es kaum erwarten, bis ihr sie endlich zu hören bekommt."

Matthew Kiichi Heafy von Trivium