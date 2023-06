Neuer Trailer zu Remnant II

Gearbox Publishing und Gunfire Games nutzten das gestrige Summer Game Fest auch, um einen neuen Trailer zu "Remnant II" zu zeigen. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir nämlich den Koop-Modus von "Remnant II" vorgeführt. Dieser lässt spassige Sitzungen mit der Mischung aus Third-Person-Shooter und Action-Rollenspiel erwarten.

In "Remnant II" tauchen Spieler in eine Welt ein, die eine Mischung aus Fern- und Nahkämpfen bietet. Als Wolf oder Dreier-Team meistert man Herausforderungen gegen Gegner und Bosse. Immer, wenn die Spieler einen neuen Durchlauf in "Remnant II" beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Ebenen ermöglichen einzigartige Erfahrungen, da Elemente auf natürliche Weise in die Welt und Erzählung eingewebt werden.

Und einen Releasetermin gibt es jetzt auch "Remnant II" erscheint nämlich am 25. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.