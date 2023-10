Das Amsterdamer Van Gogh Museum kooperiert mit der Pokémon Company und zeigt Pokémon im Stil des berühmten Künstlers (wir berichteten). Im Rahmen der Ausstellung wurde auch die Pokémon-Karte "Pikachu mit grauem Filzhut" ausgegeben, was Horden von Fans und 'Scalpern' mit der Absicht, diese zu hohen Preisen zu verkaufen, anzog. Die Aktion führte zu chaotischen Szenen:

The Pokémon x Van Gogh collaboration was a disaster, serving as a stark reminder of human greed and lust.



Images and videos circulating online depict scalpers hoarding multiple items from the collaboration, a disheartening sight.



To the museum: You had to have seen the long…